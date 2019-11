Carlsen verdedigt titel op Tata Steel Chess

De organisatie van Tata Steel Chess, het toonaangevende schaaktoernooi in Wijk aan Zee, is er opnieuw in geslaagd de Noor Magnus Carlsen vast te leggen. De regerend wereldkampioen en aanvoerder van de wereldranglijst verdedigt in januari zijn titel in de 82e editie. Hij doet voor de zestiende keer mee en is zevenvoudig winnaar.

Nog drie grootmeesters uit de top tien van de wereld schuiven aan van 10 tot en met 26 januari. Dat zijn de Amerikaanse nummer 2 van de wereld Fabiano Caruana, de Nederlander Anish Giri (nummer 5) en de Rus Ian Nepomniasjtsji (nummer 6).

Giri was de afgelopen twee jaar dicht bij de eindzege. Het is nog altijd zijn grote wens Jan Timman op te volgen, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het evenement dat ook bekendstaat als het Wimbledon van het schaken.

Tata Steel Chess telt de komende editie zes debutanten, van wie de 16-jarige Alireza Firouzja uit Iran de jongste is.