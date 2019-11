Daviscupcaptain Haarhuis: het wordt lastig

Teamcaptain Paul Haarhuis weet dat de Nederlandse tennissers volgende week bij de Daviscup Finals in Madrid boven zichzelf uit moeten stijgen om de kwartfinales te halen. In de poulefase neemt Oranje het op tegen de teams van Kazachstan en Groot-Brittannië. “Het wordt lastig”, vertelde Haarhuis op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. “Maar in ons voordeel spreekt dat we niks te verliezen hebben.”

Nederland plaatste zich in februari ten koste van Tsjechië voor het nieuwe evenement waarbij achttien landen gaan strijden om de titel. Dat doet Haarhuis met Robin Haase, Tallon Griekspoor, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer en Botic van de Zandschulp. Haase, al jaren de hoogst gerangschikte Nederlandse tennisser maar inmiddels gezakt naar plaats 161 op de wereldranglijst, is de kopman. Daar stelt Kazachstan de top 100-spelers Aleksandr Boeblik (nummer 58) en Michail Koekoesjkin (67) tegenover, terwijl de Britten onder meer beschikken over Daniel Evans (42) en voormalig wereldtopper Andy Murray, op weg terug naar de top 100.

Haarhuis’ functioneren als Daviscup- en Fed Cupcaptain werd zaterdag door anonieme bronnen bekritiseerd in NRC Handelsblad. Het stoorde hem, maar Haarhuis denkt niet dat de voorbereiding van zijn team is verstoord. “Het heeft me wel wat energie gekost. Natuurlijk doe ik niet alles goed, maar dit verhaal bestond uit roddel en achterklap”, zei hij dinsdag. Wel gaf hij toe dat zijn rol als captain van de tennissters in de Fed Cup volgend jaar eindigt. “Dat ligt in de lijn der verwachtingen.”