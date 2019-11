Kramer en Ter Mors maken plaats in Minsk

Schaatser Koen Verweij kan komend weekeinde bij de eerste wereldbeker schaatsen in Minsk zijn internationale rentree maken. De 29-jarige Noord-Hollander mag zondag meedoen aan de 1500 meter. Hij neemt de plaats in van Sven Kramer, die zich voor de schaatsmijl heeft afgemeld. De 33-jarige Fries doet vrijdag wel mee aan de 5000 meter, zijn favoriete afstand.

Verweij, die vorig seizoen ontbrak in het schaatspeloton, wist zich begin deze maand in Thialf niet te kwalificeren voor deelname aan de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Op de 1500 meter eindigde hij op de zesde plek. Daarmee was Verweij de eerste reserve. Door de afzegging van Kramer, vijfde in Heerenveen op de 1500 meter, kan hij in Wit-Rusland in actie komen.

Jorien ter Mors richt zich in Minsk op de 1000 en 1500 meter. Haar startbewijs voor de 500 meter heeft Letitia de Jong overgenomen.