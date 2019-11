Ruiters Canada mogelijk niet naar Spelen

Het is twijfelachtig of de springruiters van Canada mogen meedoen aan de Olympische Spelen, hoewel ze zich al hebben geplaatst. De overkoepelende paardensportorganisatie FEI maakte bekend dat een van ruiters positief is bevonden bij de wedstrijd waarop kwalificatie werd afgedwongen.

Het gaat om Nicole Walker. De 26-jarige amazone werd positief bevonden bij de PanAm Games, waar de Canadezen als vierde eindigden. Ze is voorlopig geschorst door de FEI. Mocht ze definitief schuldig worden bevonden, dan ligt het voor de hand dat het resultaat van de hele equipe wordt geschrapt.

Walker werd betrapt op een aan coca├»ne gerelateerde substantie. “Onmogelijk”, liet ze weten in een eerste reactie. “Ik gebruik geen illegale drugs. Bovendien is het mijn grootste wens te mogen starten op de Olympische Spelen. Ik zou dat niet voor mezelf en niet voor m’n teamgenoten in gevaar brengen door een stommiteit uit te halen.”

De hippische bond van Canada zegt Walker vooralsnog te steunen bij haar verdediging.