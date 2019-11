Voetbalsters blijven winnen in EK-kwalificatie

De Nederlandse voetbalsters zijn in de EK-kwalificatie nog altijd zonder averij. Oranje won ook de zesde groepswedstrijd. De WK-finalist versloeg Slovenië in Arnhem met 4-1.

Sherida Spitse, die haar 175e interland speelde, bracht de eerste twee treffers van Oranje op haar naam. De Nederlandse recordinternational scoorde twee keer uit strafschoppen (1-1 en 2-1). Daarna trof ook topschutter Vivianne Miedema twee keer doel.

Oranje leidt in groep A riant, met achttien punten uit zes duels. De ‘achtervolgers’ Rusland, Kosovo en Slovenië staan nog maar op zes punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het EK van 2021 in Engeland. De eerstvolgende poulewedstrijd van Nederland is op 10 april in en tegen Kosovo.