Waterpoloërs kansloos tegen Servië

De Nederlandse waterpoloërs hebben in hun eerste wedstrijd in de World League kansloos verloren van Servië. De olympisch kampioen versloeg de formatie van bondscoach Harry van der Meer in het Hofbad van Den Haag met 7-12. De periodestanden waren 2-3, 1-7 3-1 1-1.

Na de eerste periode was het verschil in Servisch voordeel nog minimaal (2-3), in de tweede sloeg de favoriet hard toe en liep uit naar 3-10. In het restant slaagde Nederland er in nog wel iets dichterbij te komen.

De doelpuntenmakers van Nederland waren Jesse Nispeling (2), Sam van den Burg, Bilal Gbadamassi, Guus van IJperen, Guus Wolswinkel en Lars Gottemaker.

De waterpoloërs spelen in de World League ook tegen Kroatië, de andere finalist van de laatste Olympische Spelen.

Oranje komt op het EK in Boedapest in januari opnieuw in actie tegen Servië. In maart volgt voor de waterpoloërs het olympisch kwalificatietoernooi.