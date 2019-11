Curlers mikken bij EK op halve finales

De Nederlandse curlingploeg is woensdag naar Zweden vertrokken met de ambitie de halve finales te bereiken op het EK. Skip Jaap van Dorp en zijn teamgenoten Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens hebben moed geput uit een trip naar Canada, die volgde op een toernooizege in Zwitserland. “Onze doelstelling is om bij de eerste zeven te eindigen en daarmee deelname aan het WK veilig te stellen”, zei Gösgens. “Maar we willen eigenlijk gewoon minimaal de halve finale halen.”

Gösgens gooit sinds vorig seizoen in plaats van skip Van Dorp steevast de laatste steen. “We zijn klaar om op het EK te knallen”, klonk het op Schiphol waar hoofdsponsor Asito het contract met de curlingbond NCB met vier jaar verlengde. “In Zwitserland wonnen we afgelopen maand voor het eerst een masters-toernooi en de laatste weken in Canada hebben we de puntjes op de i gezet.”

De zeven beste teams over de komende twee WK’s plaatsen zich samen met gastland China rechtstreeks voor de Olympische Spelen in Peking. Om de twee resterende tickets wordt gestreden tijdens het olympisch kwalificatietoernooi eind 2021. Vorig jaar sloot Nederland het EK af als achtste. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt begint de titelstrijd zaterdag tegen achtvoudig Europees kampioen Zwitserland.