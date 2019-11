Jongejan bondscoach softbalsters

De Nederlandse honk- en softbalbond KNBSB heeft Ferenc Jongejan aangesteld als bondscoach van het nationale vrouwensoftbalteam. Zijn eerste taak is het terughalen van de Europese titel. Oranje speelt in juni het EK, waar naast de titel ook plaatsing voor het WK 2021 op het spel staat.

In juli van dit jaar liep Nederland tijdens het olympisch kwalificatietoernooi een ticket voor de Spelen van 2020 in Tokio mis. Daarna werd besloten om het contract van toenmalige bondscoach Connie Clark niet te verlengen. Technisch directeur Tjerk Smeets kwam in zijn zoektocht naar een vervanger snel uit bij Jongejan, die dit jaar al een rol vervulde in de technische staf van Oranje.

Jongejan komt oorspronkelijk uit de honkbalsport, waar hij het als profwerper het Triple-A niveau haalde in de organisatie van de Chicago Cubs. De afgelopen jaren was hij actief binnen het softbal. Eerst als hoofdcoach van Terrasvogels en in dit jaar als pitching coach van de Nederlandse selectie.