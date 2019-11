Oud-wielrenner Poulidor overleden

De Franse oud-wielrenner Raymond Poulidor is overleden. Dat meldt de Franse sportkrant L’Équipe. De grootvader van de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel is 83 jaar geworden.

Poulidor was een wielrenner in de jaren 60 en 70 waarin hij een reputatie van ‘eeuwige tweede’ verwierf. Desondanks was ‘Poupou’ mateloos populair. Na zijn loopbaan vervulde hij onder meer een commerciële functie tijdens de Tour de France.

Poulidor lag sinds begin oktober wegens oververmoeidheid in een ziekenhuis in Saint-Lonard-de-Noblat.