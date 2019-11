Tennisduo Rojer/Tecau wint tweede groepsduel

Jean-Julien Rojer en Horia Tecau zijn nog in de race voor een plaats in de halve finales van het dubbeltoernooi bij de ATP Finals in Londen. Het Nederlands/Roemeense duo won woensdag na een supertiebreak van de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah: 6-2 5-7 10-8.

Rojer en Tecau hadden hun eerste wedstrijd op het eindejaarstoernooi verloren van de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies.

In de supertiebreak verspeelden ze een voorsprong van vier punten (6-2) maar bij 9-8 acht was het raak bij het eerste wedstrijdpunt. In de derde groepswedstrijd zijn de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut de tegenstander.