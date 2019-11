Tennisser Thiem wint ook van Djokovic

Tennisser Dominic Thiem heeft ook in zijn tweede partij in de ATP Finals voor een aansprekend resultaat gezorgd. De Oostenrijker, als vijfde geplaatst, versloeg Novak Djokovic. Dat deed hij in drie sets, 6-7 (5) 6-3 7-6 (5). Thiem, die eerder Roger Federer versloeg, plaatste zich daarmee als eerste voor de halve finale.

Bij 5-5 in de beslissende set brak Thiem de opslag van zijn tegenstander. Djokovic sloeg vervolgens toe op de service van Thiem, waardoor er evenals in de eerste set een tiebreak nodig was. Hoewel Djokovic daarin aanvankelijk met 3-0 leidde, herstelde Thiem zich alsnog. Bij 6-5 benutte hij zijn tweede matchpoint.

Djokovic en de Zwitser Roger Federer wonnen beiden tot nu toe één partij en hebben eveneens nog kans op de halve finale.