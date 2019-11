Verstappen aast nog op derde plaats WK

Max Verstappen wil nog wel degelijk meestrijden om de derde plaats in de eindstand van het WK in het Formule 1-seizoen van dit jaar. Dat zei de Nederlander van Red Bull in aanloop naar de Grote Prijs van Brazilië komend weekeinde. Dat is de voorlaatste race van dit jaar. Hij moet afrekenen met zijn twee concurrenten van Ferrari, Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

De Brit Lewis Hamilton van Mercedes is al kampioen, diens Finse teamgenoot Valtteri Bottas kan de tweede plaats niet meer ontgaan. Leclerc staat derde met 249 punten, 14 meer dan Verstappen, die weer 5 punten voor staat op Vettel. “Het zal lastig worden, maar ik ga absoluut proberen die derde plaats te pakken”, aldus Verstappen. “Ik heb wat ongelukkige races gehad en Ferrari zou eigenlijk mijlenver voor moeten staan, dus in dat opzicht is het al knap dat ik er nog zo dicht bij sta.”

Verstappen kan op circuit Interlagos in São Paulo profiteren van een gridstraf voor Leclerc. De Monegask moet als gevolg van een motorwissel waarschijnlijk tien posities naar achteren in de startopstelling.

De Nederlander was vorig jaar op weg naar de overwinning in Brazilië, toen hij vlak voor het einde van de race in aanraking kwam met achterblijver Esteban Ocon. Hamilton kon daardoor nog de zege wegkapen voor de Nederlander, die na afloop Ocon opzocht en de Fransman een paar keer tegen de borst duwde.