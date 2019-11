Volleyballers zwaar ingedeeld in Berlijn

De Nederlandse volleyballers zijn voor het olympisch kwalificatietoernooi in januari in Berlijn zwaar ingedeeld. Oranje treft in de poule Europees kampioen Servië, Frankrijk (vierde bij het EK) en Bulgarije, de nummer acht van de Europese ranglijst. Nederland staat negende in de Europese rangschikking.

De andere groep ziet er met Duitsland, België, Slovenië en Tsjechië minder sterk uit. De verdeling van de acht landen over de twee poules kwam tot stand op basis van de Europese ranking van de deelnemende teams. Organisator Duitsland werd als groepshoofd in poule A geplaatst, waarna de indeling verder vaststond.

Nederland begint op 6 januari tegen Servië. Daarna volgen Bulgarije (7 januari) en Frankrijk (8 januari).

De nummers een en twee van de twee groepen plaatsen zich voor de halve finales. De winnaar van de finale, op 10 januari, verdient het laatste Europese startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.