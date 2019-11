Wielrenner Bardet laat Tour schieten

Romain Bardet mijdt komend jaar de Ronde van Frankrijk. Dat vertelde de Franse wielrenner op een bijeenkomst in Oisans waar zijn ploeg AG2R het programma voor komend jaar uiteenzette. “Het is tijd voor nieuwe doelen”, zei Bardet die mikt op goede prestaties in de Giro d’Italia, op de Olympische Spelen en het WK dat in Frankrijk wordt verreden.

Bardet (29) reed vanaf 2013 telkens de Tour waarin hij een keer als tweede (2016) en een keer als derde (2017) eindigde. Dit jaar kwam hij er in het klassement niet aan te pas, maar won hij wel de bergtrui. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt graag een keer in topvorm in de Giro te willen starten. Al was het niet gemakkelijk de Tour daarvoor op te geven. Het is een wedstrijd die me zoveel heeft gegeven en waar ik enorm van houd”, vertelde Bardet, die van de grote ronden verder alleen één keer de Vuelta (2017) reed.