Bulgarije vervangt Zwitserland op ATP Cup

De Bulgaarse tennissers nemen op de eerste editie van de ATP Cup de plek over van Zwitserland. De Zwitsers kunnen niet meedoen aan het landentoernooi omdat hun kopman Roger Federer, de nummer 3 van de wereld, zich heeft afgemeld. De 38-jarige Federer wil de eerste weken van volgend jaar nog met zijn gezin doorbrengen.

Aan de ATP Cup, die het toernooi om de Hopman Cup vervangt, doen 24 landen mee. Ze zijn toegelaten op basis van de positie op de wereldranglijst van hun beste tennisser. Achttien landen waren al zeker van deelname, de laatste zes werden donderdag in Australiƫ onthuld.

Bulgarije neemt in groep C de plek over van Zwitserland. Dat betekent dat het in Sydney tot een duel komt tussen de Britse kopman Andy Murray en Grigor Dimitrov, de Bulgaar die op de 20e plaats van de wereldranglijst staat. Dimitrov, nogal eens ‘Baby Fed’ genoemd omdat hij qua manier van spelen op Federer lijkt, was twee jaar geleden nog de nummer 3 van de wereld.