Hamilton voorspelt ‘stoelendans’ in Formule 1

Lewis Hamilton voorspelt een ‘stoelendans’ in de Formule 1. De 34-jarige Brit, die onlangs zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse veroverde, denkt dat voor het seizoen 2021 heel wat coureurs van team gaan wisselen. De internationale autosportfederatie FIA onthulde onlangs een heel pakket veranderingen voor de Formule 1 die in 2021 ingaan, zoals een budgetplafond en aanpassingen aan de auto’s waardoor de races spectaculairder en minder voorspelbaar moeten worden.

“Komend jaar gaan we veel rijders zien wisselen van team”, zei Hamilton in São Paulo, waar zondag de Grote Prijs van Brazilië wordt verreden. “Er is op de achtergrond al veel gaande. Iedere coureur praat wel met een aantal teams.” Bij de topteams lopen de contracten van heel wat coureurs eind volgend jaar af. Dat geldt bij Mercedes voor Hamilton en Valtteri Bottas. Max Verstappen ligt tot eind 2020 vast bij Red Bull, Sebastian Vettel gaat zijn laatste contractjaar in bij Ferrari.