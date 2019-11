Terpstra en Keisse weer samen op de baan

Niki Terpstra en Iljo Keisse doen in januari weer samen mee aan de Zesdaagse van Rotterdam. De Nederlandse wielrenner en de Belg wonnen het evenement al drie keer, in 2013, 2014 en 2015. Daarna ontbrak Keisse omdat hij een druk programma op de weg had. Terpstra deed achtereenvolgens mee met Jeffrey Hoogland, Jens Mouris en de Fransman Thomas Boudat.

“Ik ben heel blij om weer met Iljo te rijden”, zegt de 35-jarige Terpstra. “Hij bezit een prachtige mix van snelheid en uithouding op de baan. En zijn tactisch inzicht is ongelofelijk. Daarnaast kunnen we het heel goed vinden samen en heeft hij als ploeggenoot vaak een enorme bijdrage geleverd aan mijn grootste successen op de weg. Iljo is gewoon de allerbeste zesdaagserenner van de afgelopen jaren.”

De Zesdaagse van Rotterdam is van 2 tot en met 7 januari in Ahoy.