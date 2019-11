Turnster Veerman mist wereldbeker in Cottbus

Turnster Sanna Veerman heeft zich afgemeld voor de World Cup van volgende week in Cottbus. De 17-jarige Veerman wil de tijd nemen om volledig te herstellen van de meniscusblessure die ze in juni opliep. “Ik heb ervoor gekozen om, ook met het advies van de medische begeleiding, niet mee te doen in Cottbus. Ik kies voor mijn herstel met het oog op het olympische jaar,” zegt Veerman.

De turnster die in Amsterdam traint behoorde tot de voorselectie voor de WK in Stuttgart, maar bondscoach Gerben Wiersma nam Veerman niet mee naar de mondiale titelstrijd. De Nederlandse turnsters verzekerden zich daar als team van een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bij de wereldbekerwedstrijden in Cottbus, van 21 tot en met 24 november, hoopt Epke Zonderland weer een stap te zetten richting Tokio. De olympisch kampioen van Londen 2012 aan de rekstok wist zich bij de WK niet te plaatsen voor de Spelen en is daarom aangewezen op een alternatieve route, die via de wereldbeker gaat. Door daarin goed te presteren, kan hij alsnog een ticket bemachtigen. Sara van Disseldorp, Jermain Gr├╝nberg en Bram Verhofstad doen ook mee in de Duitse stad.