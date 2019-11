Atlete Madiea G. niet in beroep tegen celstraf

De Nederlandse atlete Madiea G. is definitief niet in beroep gegaan tegen de gevangenisstraf van 8,5 jaar die de rechter in Duitsland haar begin vorige week heeft opgelegd. De 27-jarige Amsterdamse had die straf gekregen voor de smokkel van harddrugs.

De rechtbank in Kleef liet weten dat er binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep is aangetekend. De rechter had G. vorige week veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Die straf viel nog hoger uit dan de eis van de officier van justitie, die voor 7,5 jaar cel had gepleit. Hoewel haar advocaat direct aankondigde in beroep te willen gaan, zou G. volgens de NOS vorige week al hebben besloten daarvan af te zien. Het Duitse OM heeft ook geen beroep aangetekend.

De atlete was op 18 juni bij een routinecontrole net over de Duitse grens bij Elten aangehouden met vele kilo’s harddrugs in haar auto. Douaniers troffen onder meer ruim 13 kilo crystal meth en 43,3 kilo xtc met een geschatte straatwaarde van 2 miljoen euro aan in de kofferbak.