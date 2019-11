Basketballers Bucks bedwingen Bulls

Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks in de NBA een overwinning geboekt op Chicago Bulls. De Bucks zegevierden voor eigen publiek met 124-115. Antetokounmpo, de Griekse vedette van de basketbalploeg uit Milwaukee, tekende voor 38 punten en 16 rebounds. Zijn ploeggenoot Eric Bledsoe gooide 31 punten bij elkaar.

Met acht overwinningen tegenover drie nederlagen staan de Bucks in het oosten op de derde plaats. Miami Heat kon tegen Cleveland Cavaliers eveneens de achtste zege van dit seizoen bijschrijven: 108-97. Denver Nuggets versloeg Brooklyn Nets met 101-93 en voegde zich in het westen met acht zeges tegen drie nederlagen bij de achtervolgers van koploper Los Angeles Lakers (9-2). LA Clippers moest met 132-127 buigen voor New Orleans Pelicans, waarbij Jrue Holiday (36 punten) en Derrick Favors (20 punten, 20 rebounds) de uitblinkers waren.