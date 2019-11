De Nooijer assistent bij Duitse hockeysters

Teun de Nooijer wordt assistent-coach van de Duitse hockeysters. De tweevoudig olympisch kampioen en drievoudig beste hockeyer van de wereld gaat de Duitse bondscoach Xavier Reckinger assisteren.

“Ik ben heel blij dat we de mogelijkheid hebben om zo’n uitzonderlijke hockey-persoonlijkheid als Teun de Nooijer bij de olympische voorbereiding van de hockeysters te kunnen betrekken”, zegt Marie-Theres Gnauert van de Duitse hockeybond. “Ik denk dat iedereen in de hockeywereld zijn kwaliteiten op en naast het veld kent.”

De Nooijer vertrok eind vorig seizoen als coach van de hockeysters van Bloemendaal, waar hij sinds 2016 werkzaam was. “Het is altijd spannend en goed voor je eigen ontwikkeling om ook eens in het buitenland te werken. Bovendien zijn de Duitse hockeysters een team met enorme potentie”, laat De Nooijer weten.