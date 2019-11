Drie nummers 1 teamcaptain op ATP Cup

Drie tennissers die ooit aan kop van de wereldranglijst stonden, fungeren begin volgend jaar bij de eerste editie van de ATP Cup als teamcaptains. Boris Becker, Marat Safin en Thomas Muster zijn aangesteld als captains van respectievelijk Duitsland, Rusland en Oostenrijk. “Mooi dat de ATP Cup een paar oude rivalen weer samenbrengt”, zei Muster, die door de Oostenrijkse kopman Dominic Thiem werd gevraagd om in Australië als coach langs de baan te zitten.

Muster (52) was in 1995 de beste op Roland Garros, Safin (39) zegevierde in 2000 op de US Open en vijf jaar later op de Australian Open. Becker (51) heeft zes grandslamtitels op zak. “Ik denk dat we geweldig tennis gaan zien”, zei de Duitser, die op verzoek van Alexander Zverev teamcaptain is. Safin beschikt bij Rusland met Daniil Medvedev en Karen Chatsjanov over twee topspelers. “Met deze mannen maken we kans om de eerste ATP Cup te gaan winnen. Vanaf de bank zal ik er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.”

Aan de ATP Cup doen 24 landen mee. Het toernooi wordt van 3 tot en met 12 januari gespeeld in de Australische steden Brisbane, Perth en Sydney.