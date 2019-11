Geen tijd Verstappen in training Brazilië

Max Verstappen heeft in de eerste training voor de Grote Prijs van Brazilië geen tijd neergezet. Zijn teamgenoot Alexander Albon reed de snelste tijd, maar crashte aan het einde van de training. Hij was met 1.06,142 een halve seconde sneller dan de Fin Valtteri Bottas.

Verstappen bleef vrijwel de gehele training binnen en ging pas met nog vijf minuten op de klok naar buiten. Hij raakte op de nog natte baan in Interlagos de controle in een bocht kwijt en schoot van de baan. Zijn teamgenoot schoot kort daarop met meer snelheid van de baan en reed met de neus van zijn Red Bull in de bandenmuur. Dat betekende meteen het einde van de eerste training.

Wereldkampioen Lewis Hamilton, de Fransman Romain Grosjean en de Mexicaan Sergio Perez hadden evenals Verstappen geen tijd neergezet.