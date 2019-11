Goud en baanrecord voor Roest, zilver Bergsma

Patrick Roest heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Minsk de 5000 meter op zijn naam geschreven. De tweevoudige wereldkampioen allround zegevierde met een baanrecord: 6.16,61. Het was zijn derde triomf op deze afstand in het wereldbekercircuit.

Jorrit Bergsma pakte zilver met een tijd van 6.22,29. De Rus Denis Joeskov veroverde brons (6.22,54).

Sven Kramer, goed voor 34 overwinningen in de wereldbeker op de 5000 meter, kon zijn excellerende ploeggenoot Roest in de voorlaatste rit niet bijhouden. Hij eindigde met een tijd van 6.28,53 op de pijnlijke dertiende plek op zijn favoriete afstand. De kopman van Jumbo-Visma liet zijn race in de laatste drie ronden ‘lopen’. Wereldkampioen Sverre Lunde Petersen uit Noorwegen deed het met de veertiende plaats (6.30,00) nog wat slechter dan de drievoudige olympisch kampioen op deze afstand.