Luiten verbetert zich licht in Sun City

Joost Luiten heeft zich bij de Nedbank Golf Challenge in Sun City in Zuid-Afrika licht verbeterd met een ronde van 70 slagen, twee onder het baangemiddelde. De Nederlander is met 142 slagen geklommen naar de gedeelde twintigste plaats.

Na de eerste dag stond Luiten nog gedeeld 29e na een ronde van 72 slagen. In de tweede ronde sloeg hij vier birdies en een eagle op hole 14. Daartegenover noteerde de Zuid-Hollander echter ook vier bogeys.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen raakte de leiding kwijt aan zijn landgenoot Zander Lombard. Die ging rond in 65 slagen en gaat aan kop met 133 slagen, elf slagen onder het baangemiddelde. Oosthuizen heeft na een ronde van 72 slagen, twee slagen meer nodig gehad.