Nadal houdt na zege kans op laatste vier

Tennisser Rafael Nadal heeft met een zwaarbevochten zege op Stefanos Tsitsipas zijn kansen in leven gehouden om de laatste vier van de ATP Finals te halen. De Spaanse nummer één van de wereld versloeg in Londen de 21-jarige Griek na bijna drie uur in drie sets: 6-7 (4) 6-4 7-5.

Nadal is voor het halen van de halve finale afhankelijk van de uitslag van de andere partij in de groep Andre Agassi. De Duitser Alexander Zverev speelt later vrijdag tegen de Rus Daniil Medvedev. Bij een zege van Medvedev plaatst de 33-jarige Spanjaard zich voor de halve finale tegen Roger Federer. Bij een zege van Zverev gaat de Duitser samen met Tsitsipas door naar de laatste vier.

Tsitsipas pakte de eerste set met enkele goede punten in de tiebreak, nadat beide tennissers eerder in de set geen kans hadden op elkaars opslag. Ook in de tweede set ging het lang gelijk op. Nadal brak op 4-4 echter de opslag van de Griek en verzekerde zich daarna op eigen service meteen met de setwinst.

In de derde set moesten beide tennissers voor iedere game tot het uiterste gaan. Nadal kreeg breakpoints op 2-2 en 3-3 en sloeg op zijn tweede breakpoint op 5-5 toe. Vervolgens maakte de Spanjaard het in zijn eigen opslagbeurt op zijn eerste matchpoint af.

Hoewel Nadal nog niet zeker is van het bereiken van de halve finales, sluit hij het jaar in ieder geval af als de nummer één van de wereldranglijst. Met 33 jaar is hij de oudste tennisser die aan het einde van het jaar op 1 staat.