Ook mannen sprinten in Minsk naar schaatsgoud

In navolging van de Nederlandse vrouwenploeg hebben ook de snelle mannen van Oranje bij de wereldbeker schaatsen in Minsk de teamsprint winnend afgesloten. Ronald Mulder, Kai Verbij en Kjeld Nuis reden op de Wit-Russische piste de beste tijd: 1.21,16. Het Chinese trio eindigde op 0,15 seconde op de tweede plaats. Canada pakte brons, met een achterstand van 0,51 op de winnaars.

Ronald Mulder, Verbij en Nuis veroverden vorig seizoen in Inzell op dit onderdeel, dat na de Winterspelen van Sotsji 2014 aan het wereldbekerprogramma is toegevoegd, de eerste wereldtitel. De teamsprint, een spectaculaire afvalrace over drie ronden, is nog niet olympisch.

Later in Minsk rijden de vrouwen de 3000 meter en de mannen de 5000 meter.