Springruiter Schuttert krijgt Million Dollar

Springruiter Frank Schuttert krijgt de beschikking over het talentvolle paard Million Dollar. De 7-jarige bruine hengst wordt door zijn Duitse eigenaren gestald bij Jos Lansink, de olympisch kampioen van 1992 die Schuttert onder z’n hoede heeft. De 26-jarige ruiter moet de komende jaren sportieve successen gaan boeken met Million Dollar, die de afgelopen periode ook als dekhengst populair was.

Schuttert zegevierde afgelopen zondag bij Jumping Indoor Maastricht in de Grote Prijs. De Nederlands kampioen van 2018 vormde daar met zijn paard Queensland E de beste combinatie. Met Million Dollar krijgt Schuttert nu een gewild dier tot zijn beschikking.

In Duitsland werd teleurgesteld gereageerd op de ‘transfer’ van Million Dollar. “Heel teleurstellend dat dit paard aan het buitenland is gegeven”, zei de Duitse bondscoach Otto Becker. “Het is een heel goede, jonge hengst. Die hadden we goed kunnen gebruiken, want ook in Duitsland hebben we veel goede ruiters.”