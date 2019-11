Tennisser Zverev wint en schakelt Nadal uit

Tennisser Alexander Zverev heeft zijn laatste groepswedstrijd in de ATP Finals gewonnen en daarmee de halve finale bereikt. De Duitse titelverdediger versloeg in Londen Daniil Medvedev in twee sets, 6-4 7-6 (4). Zverev schakelde daarmee tevens Rafael Nadal uit, die alleen baat had bij een overwinning van de Rus. Voor Medvedev stond in het slotduel echter niets meer op het spel.

Nadal had eerder op de dag Stefanos Tsitsipas verslagen. Desondanks vergezelt de Griek Zverev naar de laatste vier. Uit de andere groep bereikten eerder de Oostenrijker Dominic Thiem en de Zwitser Roger Federer de halve finale. Hoewel hij is uitgeschakeld weet Nadal inmiddels zeker dat hij het jaar afsluit als nummer 1 van de wereld.