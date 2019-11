Verhoeven en Hari vechten toch om wereldtitel

Bij het gevecht tussen de kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari staat toch de wereldtitel op het spel. In eerste instantie zou op zaterdag 21 december in Arnhem alleen eer en prestige op het spel staan, net als drie jaar geleden in Oberhausen. Op verzoek van de fans heeft organisator Glory nu toch besloten er een wereldtitelgevecht van te maken.

“Alle partijen waren het erover eens dat we de fans willen geven wat ze wensen”, aldus directeur Marshall Zelaznik van Glory. “We bevestigen hierbij dat tijdens ‘Collision 2’ het wereldkampioenschap zwaargewicht op het spel staat.”

Verhoeven (30) is bij Glory al jarenlang de kampioen van de zwaargewichten. De Brabander verdedigde al acht keer met succes zijn kampioensgordel. De laatste keer was in september vorig jaar, in de Johan Cruijff ArenA tegen de Braziliaan Guto Inocente.

Het gevecht tussen Verhoeven en Hari gaat over vijf rondes. Over het prijzengeld doet Glory geen mededelingen.