Vettel wil nog wel even door in Formule 1

Sebastian Vettel gaat ervan uit dat hij ook na volgend seizoen actief blijft in de Formule 1. Het contract van de 32-jarige Duitser bij Ferrari loopt eind 2020 af. Vrijwel alle coureurs gaan hun laatste contractjaar in, wat volgens ingewijden tot een ‘stoelendans’ in de koningsklasse van de autosport kan gaan leiden.

“Ik ga ervan uit dat ik ook na volgend jaar nog actief blijf in de Formule 1”, zei Vettel, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 de wereldtitel pakte in een bolide van Red Bull. De Duitser rijdt sinds 2015 voor Ferrari, maar hij heeft de Italiaanse renstal nog steeds niet aan de zo gewenste wereldtitel kunnen helpen. De afgelopen twee jaar eindigde de Duitser steeds als tweede in het WK achter Lewis Hamilton. Dit seizoen wordt Vettel regelmatig overvleugeld door zijn 10 jaar jongere teamgenoot Charles Leclerc. Hij begint zondag als nummer 5 van de WK-stand aan de Grote Prijs van Brazilië, zijn honderdste race in dienst van Ferrari.