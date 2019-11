Curlingmannen beginnen EK met nederlaag

De Nederlandse curlingmannen zijn het EK in het Zweedse Helsingborg begonnen met een nederlaag. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt verloor de eerste groepswedstrijd met 9-4 van Zwitserland.

De ploeg van skip Jaap van Dorp komt later zaterdag nog nog in actie tegen Engeland. Zondag speelt Nederland tegen Duitsland.

Het Nederlandse team eindigde vorig jaar als achtste bij het EK en in 2017 als zevende. Het team mikt op dit EK op de halve finale en wil met een plek bij de eerste zeven in ieder geval deelname aan het WK in Glasgow zeker stellen.