Dest maakt ‘officieel debuut’ voor VS met zege

Sergiño Dest heeft bij de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Canada in de Concacaf Nations League zijn eerste interland gespeeld, nadat hij definitief heeft gekozen voor de VS. De Ajacied besloot vorige maand voor de Verenigde Staten te willen uitkomen in zijn interlandcarrière en niet voor het Nederlands elftal.

De 19-jarige rechtsachter van Ajax, die een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder heeft, had al oefeninterlands voor het Amerikaanse elftal gespeeld. De wedstrijd tegen Canada sloot Dest af met een overtuigende zege: 4-1. De verdediger was met een assist betrokken bij het openingsdoelpunt van de VS. Hij verlengde de corner van Paul Arriola waarop Jordan Morris kon scoren.

In de blessuretijd werd Dest gewisseld. Toen stond de 4-1 al op het scorebord.