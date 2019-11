Fatkoelina verrast op 500 m in Minsk

De Russische schaatsster Olga Fatkoelina heeft bij de eerste wereldbeker in Minsk verrassend de 500 meter op haar naam geschreven. Ze zegevierde in een baanrecord van 37,92 seconden. Het was haar vierde overwinning in de wereldbeker op de sprint.

Haar landgenote Daria Katsjanova eindigde als tweede in een tijd van 37,94. Het brons was voor Nao Kodaira, de olympische kampioene op deze afstand. De Japanse favoriete finishte solo in 38,17.

Vanessa Herzog, de tegenstander van Kodaira in de laatste rit, werd wegens een valse start gediskwalificeerd. De Oostenrijkse is regerend wereldkampioene op de 500 meter.

Debutante Michelle de Jong, de jongere zus van Antoinette de Jong, was de beste Nederlandse op de negende plaats met een tijd van 38,67. Sanneke de Neeling belandde met 38,68 op de tiende plek en Jutta Leerdam werd twaalfde met 38,83.

Letitia de Jong reed in de B-divisie de tweede tijd (38,47). Dione Voskamp, ook al een nieuwkomer in de wereldbeker, eindigde op de achtste plek met een tijd van 39,34.

Jorien ter Mors verscheen niet aan de start op deze afstand. De drievoudig olympisch kampioene geeft in Minsk de voorkeur aan de 1500 meter (zaterdag) en de 1000 meter (zondag). Ter Mors was begin deze maand tijdens de Nederlandse kwalificatie voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden nog de snelste in Thialf met een tijd van 37,99 seconden.