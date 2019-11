Frans dubbelduo haalt weer finale in Londen

De Franse tennissers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut staan voor het tweede jaar op rij in de dubbelfinale bij de ATP Finals in Londen. Het duo versloeg Lukasz Kubot uit Polen en de Braziliaan Marcelo Melo in twee sets: 6-3 7-6 (4). Herbert en Mahut stonden vorig jaar ook in de eindstrijd van het lucratieve slottoernooi, maar daarin moesten ze het afleggen tegen het Amerikaanse koppel Jack Sock/Mike Bryan.

De Fransmannen, die samen alle vier de grandslamtoernooien hebben gewonnen, treffen zondag de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland. Zij verslagen het als eerste geplaatste Colombiaanse koppel Juan Sebastián Cabal/Robert Farah in de supertiebreak: 6-7 (5) 7-6 (10) 10-6. De Colombianen lieten twee matchpoints onbenut.

Klaasen stond drie jaar geleden al eens in de finale met de Amerikaan Rajeev Ram aan zijn zijde. Ze moesten het toen afleggen tegen Henri Kontinen en John Peers.