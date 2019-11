Hekman wint schaatsmarathon in Haarlem

Gary Hekman heeft zijn eerste overwinning van het seizoen behaald in de strijd om de KPN Cup. De marathonschaatser was zaterdag de snelste tijdens de vijfde wedstrijd, in Haarlem. Hekman bleef Bart Hoolwerf (tweede) en Sjoerd den Hertog (derde) voor. De beste prestatie van Hekman van dit seizoen in de KPN Cup was de derde plaats in Den Haag, waar eind oktober de tweede wedstrijd van de reeks was.

Bij de vrouwen zegevierde Elisa Dul in Haarlem. Voor haar was het haar eerste marathonzege. Imke Vormeer werd tweede, voor Merel Bosma.

“Ik had dit niet verwacht. In die kopgroep zaten nog wat mensen die nog wel een aanval wilden plaatsen, maar uiteindelijk had ik nog genoeg over voor het eindschot”, zei de winnares.