Kramer en Plat triatleten van het jaar

Triatlete Rachel Klamer mag zich voor de vijfde keer sportvrouw van het jaar in haar sport noemen. Tijdens het jaarcongres van de Nederlandse triatlonbond ontving ze de Thea Sybesma-award.

Jetze Plat werd voor het derde jaar op rij gekozen tot sportman van het jaar in deze sport. De 28-jarige paratriatleet kreeg als beloning de Rob Barel-award. De triathlonbond maakt bij de verkiezing al enkele jaren geen onderscheid meer tussen parasporters en overige atleten.

Plat is niet alleen actief op de triatlon, maar ook als handbiker. Hij veroverde in september drie wereldtitels bij de WK in Emmen en begin dit jaar verpulverde Plat al het werelduurrecord op de baan. Hij kwam op de piste in Alkmaar tot een afstand van 44,749 kilometer.