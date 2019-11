Krol verguld met mooie primeurs in Minsk

Schaatser Thomas Krol was om meerdere redenen verguld met zijn overwinning op de 1000 meter in Minsk. De 27-jarige blikvanger van Team Jumbo-Visma boekte zijn eerste wereldbekerzege op deze afstand, klopte ploeggenoot Kjeld Nuis voor de eerste keer in een direct gevecht en reed met 1.09,00 ook nog eens een baanrecord.

“Sinds vorig seizoen weet ik dat ik van iedereen kan winnen als ik alles goed doe. Dat lukt echter nog niet altijd. Ik win naar mijn zin nog steeds te weinig, maar de eerste zege van het seizoen is in elk geval binnen”, sprak hij voldaan bij de NOS.

Krol, wereldkampioen op de 1500 meter, bekende dat zijn triomf op de kilometer voor hem als een verrassing kwam. “We hebben in onze ploeg allemaal buikklachten, om het zomaar uit te drukken, en daardoor voelde ik me af en toe flink beroerd. Maar het ging supergoed, vooral op de eerste 600 meter. Kjeld en ik halen het beste bij elkaar naar boven. We houden elkaar scherp, maar hebben ook veel lol met elkaar. Van onderlinge vijandigheid is geen sprake. We gaan echt top met elkaar om.”