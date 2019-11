Luiten klimt naar twaalfde plaats in Sun City

Golfer Joost Luiten is na de derde ronde van de Nedbank Golf Challenge in Sun City in Zuid-Afrika opgeklommen naar de gedeeld twaalfde plaats. De 33-jarige Bleiswijker voltooide zijn derde ronde in 69 slagen en kwam daarmee op een totaal van 211 slagen, vijf onder het baangemiddelde.

Luiten klom op van de twintigste plaats. In de derde ronde sloeg bij vijf birdies en twee bogeys. Hij had daarmee een van de beste rondes van de dag.

De Zuid-Afrikaan Zander Lombard gaat nog altijd aan de leiding. Hij ging rond op het baangemiddelde van 72 slagen en heeft nu 205 slagen. Zijn landgenoot Louis Oosthuizen en de Belg Thomas Detry volgen op één slag.