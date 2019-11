Madelein Meppelink en Sanne Keizer zijn bij het beachvolleybaltoernooi in Chetumal in Mexico doorgedrongen tot de halve finales. Het als tweede geplaatste Nederlandse duo won zaterdag in de kwartfinale van het Braziliaanse duo Barbara/Fernanda: 21-17 21-18. Het toernooi in Mexico maakt deel uit van de World Tour (vier sterren).

Meppelink en Keizer spelen voor een plek in de eindstrijd tegen de als eerste geplaatste Australische vrouwen Taliqua Clancy en Mariafe Artacho Del Solar.