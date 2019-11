Racisme tegen Zweed Isak in Boekarest

De overwinning van Zweden op Roemenië en plaatsing voor het EK voetbal van 2020 vrijdagavond werden overschaduwd door racistische spreekkoren van de Roemeense supporters tegen de Zweedse aanvaller Alexander Isak. De wedstrijd in Boekarest werd kort stilgelegd.

“Ik hoorde een aantal racistische kreten vanaf de tribune en vroeg aan de scheidsrechter of hij hoorde wat er gebeurde. Hij had nog niets gehoord”, zei de 20-jarige Isak, die vorig seizoen nog uitkwam voor Willem II. “Enkele minuten later stopte hij de wedstrijd. We hadden kort overleg en daarna ging de wedstrijd verder en dat vond ik goed. En ik ben blij dat we hebben gewonnen. Natuurlijk doet het pijn en is het een schande, maar we waren erop voorbereid.”

Zweden hield de 2-0-voorsprong vast en stelde kwalificatie veilig. “Ik laat zulke zaken me niet te veel beïnvloeden. Het is beter om het te negeren”, zei Isak. “Er zullen altijd idioten zijn. Het is beter om ze niet de aandacht te geven waar ze naar op zoek zijn.”