Tennisser Thiem naar finale op ATP Finals

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem staat in de eindstrijd van de ATP Finals. De nummer 5 van de wereld was in de halve finale van het eindejaarstoernooi te sterk voor titelverdediger Alexander Zverev. De 26-jarige Thiem versloeg de Duitser in twee sets: 7-5 6-3.

De Oostenrijker had in de groepsfase al knappe overwinningen geboekt op Roger Federer en Novak Djokovic, respectievelijk de nummer 3 en 2 van de wereld. Thiem was al zeker van een plek in de halve finales toen hij de laatste groepswedstrijd verloor van de Italiaan Matteo Berrettini.

De Oostenrijker, die dit jaar vijf ATP-titels pakte en op Roland Garros wederom de finale haalde, strijdt zondag met Stefanos Tsitsipas om de hoofdprijs in Londen. De 21-jarige Griek versloeg de 17 jaar oudere Federer met 6-3 6-4.