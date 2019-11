Tennisster Arantxa Rus heeft de finale bereikt van het ITF-toernooi in Orlando. De als eerste geplaatste Nederlandse was in de halve eindstrijd veel sterker dan de als nummer acht ingeschaalde Duitse Stephanie Wagner: 6-3 6-0.

Rus stuit in de finale op de Roemeense Irina Fetecau of de Amerikaanse Maria Mateas. Bij winst viert Rus haar negende toernooizege van dit seizoen op ITF-niveau.