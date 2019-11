Tweede WB-zege veldrijdster Worst in Tabor

Annemarie Worst heeft haar tweede wereldbekerzege van het seizoen op zak. De 23-jarige veldrijdster uit Nunspeet bleef haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado voor. Ook de derde en vierde plek gingen naar Nederland. Europees kampioene Yara Kastelijn pakte met kleine voorsprong op Lucinda Brand de laatste podiumplaats.

Alvarado nam al snel na de start de leiding en kwam na de eerste van vijf ronden door met zo’n tien seconden voorsprong op Worst en Kastelijn. Worst dichtte het gat echter in de volgende ronde en bleef daarna vooruit met de Rotterdamse. In de slotronde plaatste Worst een versnelling en reed weg bij Alvarado.

Worst won in oktober ook de wereldbekerveldrit in het Zwitserse Bern voor Alvarado. Met de twee zeges is de veldrijdster, die niet van start ging in de eerste twee wedstrijden in de Verenigde Staten, opgeklommen naar de zesde plaats in de wereldbekerstand. Ze heeft nu 160 punten. Katharine Nash gaat aan de leiding met 231 punten.

“Ik had niet zo’n goede start en moest flink aan de bak om bij Ceylin te komen”, zei Worst. “Het was een zwaar parcours, dus ik besloot tot het laatste klimmetje te wachten om mijn demarrage te plaatsen.”