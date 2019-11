Van der Poel wint spannende cross in Tabor

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in Tabor zijn eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen gewonnen. Op het Tsjechische parcours sloeg de wereldkampioen in de slotronde een gaatje met de Belg Eli Iserbyt, die de eerste drie wedstrijden dit seizoen had gewonnen. Iserbyt werd op enkele seconden tweede, Lars van der Haar finishte als derde.

Van der Poel moest ver van achteren starten in Tabor, omdat hij nog niet eerder in actie was gekomen in de wereldbeker dit seizoen. De Nederlander had ruim een ronde nodig om de aansluiting met de kopgroep te vinden. Hij verloor echter weer terrein door een fietswissel. Halverwege de wedstrijd meldde hij zich weer bij Iserbyt, Van der Haar en de Belg Michael Vanthourenhout. Die moest net als Van der Haar afhaken. In de slotronde moest ook Iserbyt het hoofd buigen voor Van der Poel.