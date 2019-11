Verstappen tweede in laatste training

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de tweede tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull was net iets minder snel van wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes het snelste rondje klokte op het circuit van Interlagos in São Paulo: 1.08,320. Verstappen zat daar 0,026 seconde achter.

Charles Leclerc zette in zijn Ferrari de derde tijd neer. De Monegask was bijna drie tienden langzamer dan Hamilton. In de grotendeels verregende eerste vrije training had Verstappen vrijdag op een opdrogende baan geen tijd neergezet. In de tweede training eindigde hij als derde, achter de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Leclerc.

Later op zaterdag is de kwalificatie voor de race van zondag.