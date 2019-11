Wielrenner Ewan klopt Kruijswijk in Shanghai

Wielrenner Caleb Ewan heeft het criterium van Shanghai op zijn naam geschreven. De Australische sprinter versloeg in de wielerkoers in de Chinese stad zijn medevluchters Matteo Trentin uit Italië en Steven Kruijswijk en zijn Belgische ploeggenoot Thomas de Gendt.

Kruijswijk plaatste op 9 kilometer van de streep een aanval en kreeg Ewan, Trentin en De Gent mee. De Belgische ploeggenoot van Ewan hield in de laatste kilometers het viertal bij elkaar, waarop de Australiër het in de sprint kon afmaken.

Tourorganisator ASO houdt het criterium in China om het wielrennen te promoten. Ook Tourwinnaar Egan Bernal stond in Shanghai aan de start. De Colombiaan reed in zijn gele trui van de Ronde van Frankrijk en werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.