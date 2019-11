WK paardensport in Deense stad Herning

De wereldkampioenschappen paardensport zijn in 2022 in Herning. In de Deense stad zijn titels te winnen in vier disciplines: springen, dressuur, voltige en paradressuur.

Bij het vorige WK, in 2018 in Tryon, ging het nog om acht disciplines. De organisatie van dat toernooi verliep nogal chaotisch. De internationale paardensportfederatie FEI besloot daarna dat elke discipline in de paardensport weer zijn eigen wereldkampioenschap krijgt.

De wereldbekerfinale is in 2022 in de Duitse stad Leipzig.