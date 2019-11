Wüst: laatste rondje voelde heel lekker

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Ireen Wüst in Minsk de wereldbekerrace op de 1500 meter op haar naam zou schrijven. Vooral dankzij een sterke slotronde van 31,6 seconden wist de vijfvoudig olympisch schaatskampioene toch de beste tijd neer te zetten (1.56,46). “Die laatste ronde voelde heel lekker”, sprak de 33-jarige Brabantse bij de NOS met een glimlach.

Wüst had vooraf een goed gevoel, maar dat verdween toen ze op het Wit-Russische ijs verscheen. “Bij het inrijden gleed mijn rechterschaats een beetje weg. Het ijs is hier niet elke dag helemaal schoon. Het voorstukje van mijn ijzer voelde bot aan, maar met de rest van het blad kon ik nog wel goed afzetten. ‘Niet aan denken, gewoon ervoor gaan’, zei ik tegen mezelf. Ik had nog wel een misslag in het begin en had daarna ook moeite om het ritme hoog te houden, maar misschien had ik daardoor nog wel wat over in de slotfase.”

Wüst sprak van een mooi begin van haar internationale seizoen. “Maar het is pas november. Niemand laat nu al alles zien, zeker niet in deze omstandigheden.”