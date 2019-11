Atlete Gidey verpulvert wereldrecord 15 km

De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey heeft in de Zevenheuvelenloop het wereldrecord op de 15 kilometer verbeterd. De 21-jarige Ethiopische kwam op het parcours in Nijmegen tot 44.20 minuten. Ze was daarmee veel sneller dan de 45.37 die Joyciline Jepkosgei in 2017 in Praag liep.

Gidey pakte op de WK atletiek dit najaar in Doha zilver op de 10.000 meter. Ze moest toen alleen de Nederlandse Sifan Hassan voor laten.

Susan Krumins was op de vijfde plaats de beste Nederlandse. Ze kwam tot 49.37 minuten. Daarmee was ze bijna twee minuten langzamer dan vorig jaar. “Het was pittig. Ik had geen goede dag”, zei ze bij Omroep Gelderland. “Ik ben pas weer vier weken in training en dan is dit niet dramatisch.” Krumins reageerde vol ongeloof op de tijd van Gidey. “Onder de 45 minuten? Dat is echt supersnel.”

Bij de mannen ging de zege naar Stephen Kissa uit Oeganda. De 23-jarige atleet finishte in 41.49 minuten en bleef daarmee de Keniaan Edwin Kiptoo nipt voor. De Keniaan Moses Koech werd derde. Mohamed Ali was de beste Nederlander. De 30-jarige Nederlander van Somalische afkomst legde de 15 kilometer af in 43.57 minuten en werd daarmee twaalfde.

De titelverdediger bij de mannen, Joshua Cheptegei, stond niet aan de start in Nijmegen. De Oegandees won de wedstrijd vorig jaar in een wereldrecord van 41.05 minuten.